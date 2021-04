Italia-Ecuador: concluso forum imprenditoriale, focus su sistemi complementari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono concluse ieri, venerdì 16 aprile, le quattro giornate di lavoro del Forum imprenditoriale Ecuador-Italia (13-16 aprile 2021), un'iniziativa organizzata dall’Ambasciata dell’Ecuador in Italia, Pro Ecuador Milano e dall’Iila - Organizzazione Internazionale Italo-Latino americana. Il Forum, inaugurato con i saluti istituzionali della Segretario Generale dell’Iila, Antonella Cavallari, dell’Ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Nelson Robelly, e dell’Ambasciatore d’Italia in Ecuador, Caterina Bertolini, ha riunito un nutrito gruppo di imprenditori e rappresentanti di centri accademici e tecnologici che offrono servizi alle imprese dei due Paesi. Sono state due le tematiche principali che hanno guidato il Forum Imprenditoriale Ecuador-Italia: la significativa complementarietà dei sistemi produttivi dei due Paesi e l’offerta tecnologica delle imprese italiane, particolarmente adeguata alle necessità del tessuto imprenditoriale ecuadoriano. Il Forum si è posto l’obiettivo di interrogarsi circa le soluzioni da trovare per convertire queste complementarietà produttive in punti di forza che siano competitivi per affrontare sinergicamente la transizione verso gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Il tema centrale dei tavoli di lavoro del Forum è stato l’agribuisness ed i settori e le catene produttive sono state identificate in base alle priorità indicate dal Ministero della Produzione, Commercio Estero, Investimenti e Pesca della Repubblica dell’Ecuador. (segue) (Com)