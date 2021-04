Italia-Ecuador: concluso forum imprenditoriale, focus su sistemi complementari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Bastidas, Sottosegretario di Agroindustria dell’Ecuador e José Luis Rhi-Sausi, Coordinatore del Foro Pymes dell’Iila hanno presentato il Forum e i suoi obiettivi. Il Forum è stato articolato in 6 tavoli di lavoro, ciascuno composto da due presentazioni introduttive seguite dal dialogo tra i partecipanti: (1) Prodotti agroalimentari, (2) Olii essenziali e industria cosmetica, (3) Economia circolare ed energie rinnovabili, (4) Lavorazione del caffè e del cacao, (5) Trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari e (6) Sistemi agro-forestali e l’industria del legno. Il Forum si è concluso con una sessione dedicata agli strumenti finanziari per la Cooperazione allo sviluppo italiana, a carico della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e con gli interventi finali di Victor Jurado, Direttore Generale, Camera Bilaterale Ecuadoriana Italiana (CBEI), Max Coello, Direttore di Pro Ecuador Milano e dell’Ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Nelson Robelly, principale promotore dell’iniziativa. (Com)