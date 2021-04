Imprese: Campidoglio, pubblicato bando per distretto artigianato Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicato il bando per l'affidamento in concessione di servizi di formazione, trasmissione dei saperi, tutela e sviluppo dell'artigianato artistico romano a elevato valore culturale rivolti a studenti di discipline artistiche in immobili del patrimonio di Roma Capitale a Tor di Nona. Lo comunica in una nota il Campidoglio. La procedura pubblica, divisa in 30 concessioni corrispondenti ai 30 servizi messi a bando, è finalizzata alla definizione di una graduatoria di merito di maestri artigiani che potranno tramandare la loro sapienza e capacità nei locali tra via dell'Arco di Parma e vicolo degli Amatriciani che l'amministrazione capitolina vuole riqualificare e valorizzare offrendo nello stesso tempo nuove opportunità professionali al comparto dell'artigianato artistico, fortemente penalizzato dalla crisi economica dovuta alla pandemia. (segue) (Com)