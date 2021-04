Imprese: Campidoglio, pubblicato bando per distretto artigianato Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i settori ammessi alla partecipazione: abbigliamento su misura, cuoio, pelletteria e tappezzeria, decorazioni, fotografia, riproduzione disegni e pittura, legno e affini, metalli comuni, metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini, strumenti musicali, tessitura, ricamo, vetro, ceramica, pietra, carta, restauro, produzione e riparazione orologi. Ogni operatore potrà presentare la propria domanda per l'erogazione del servizio per un massimo di due settori: a ciascun concorrente potrà essere attribuita una sola concessione della durata di sei anni, con possibilità di rinnovo. La prima fase, una volta stilata la graduatoria dei Maestri artigiani, prevede l'assegnazione di dieci immobili in riqualificazione che saranno pronti per essere utilizzati come laboratori strumentali per svolgere le attività artigianali oggetto di concessione. "Con il distretto dell'artigianato artistico - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi - mettiamo a punto un processo virtuoso che consente di sostenere e valorizzare un comparto in difficoltà, tramandare gli antichi mestieri d'arte, coltivare talenti e riqualificare il patrimonio immobiliare di Roma Capitale. Una operazione di rigenerazione urbana nel cuore del centro storico e di tutela di un patrimonio di arte e creatività che è motivo di vanto per tutta la città". (segue) (Com)