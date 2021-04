Imprese: Campidoglio, pubblicato bando per distretto artigianato Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Distretto degli artigiani è sempre più vicino ad essere realizzato. Dopo l'individuazione degli immobili e le conferenze di servizio, attività portate avanti dal Dipartimento Patrimonio, si dà avvio alla loro ristrutturazione e alla pubblicazione del bando in collaborazione con l'assessora alle Infrastrutture, Linda Meleo, e con l'assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro, Andrea Coia. Si compiono ulteriori passi avanti verso la creazione di un microcosmo interamente dedicato alla professione artigiana e ai mestieri tradizionali senza tempo che rilancia, anche turisticamente, l'area intorno a via Tor di Nona. Una doppia valorizzazione dunque sia del patrimonio immobiliare capitolino che del patrimonio dei saperi degli artigiani che nasce dalla volontà dei consiglieri capitolini e prende forma in questa zona significativa del centro storico della nostra città. Una risposta fattiva di questa amministrazione per supportare concretamente gli artigiani in un momento estremamente difficile per la loro categoria" dichiara l'assessora al Patrimonio e Politiche abitative Valentina Vivarelli. (segue) (Com)