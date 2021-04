Imprese: Campidoglio, pubblicato bando per distretto artigianato Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riqualifichiamo alcuni immobili di Roma Capitale per restituirli agli artigiani completamente fruibili e a norma. Ci occuperemo di adeguare tutti gli impianti e quando le botteghe saranno pronte dovranno essere solamente allestite. Con questo intervento vogliamo preservare le maestranze dei nostri artigiani e a tramandarle alle future generazioni come testimonianza della storia della nostra città", spiega l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. Ai titolari delle Botteghe storiche e dei Negozi storici di eccellenza è riconosciuta, data la valenza storico-culturale e sociale di dette attività, priorità nell'assegnazione strumentale degli immobili rientranti nel progetto e dagli stessi legittimamente già posseduti alla data di pubblicazione del bando e dell'aggiudicazione. Nell'ambito delle politiche di sostegno e valorizzazione del comparto artigianale, l'assessorato allo Sviluppo economico, turismo e lavoro in collaborazione con il dipartimento Comunicazione di Roma Capitale e l'associazione Botteghe storiche Roma Capitale, ha inoltre realizzato la miniserie web "Roma fatta a mano", dedicata ai maestri artigiani che rappresentano l'anima e l'eccellenza delle botteghe romane. (segue) (Com)