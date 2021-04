Imprese: Campidoglio, pubblicato bando per distretto artigianato Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protagonisti di questo percorso emozionale alla scoperta degli antichi mestieri, Claudio e Roberto Franchi di "Franchi Argentieri"; i coniugi Alessandro e Lycia Pavia di "Pavia Restauri"; i fratelli Giovanni e Giuseppe Rosa di "Margutta Restauri", i fratelli Andrea e Dante Mortet della "Bottega Mortet" e la signora Elsa Nocentini della Vetreria Giuliani. Dal racconto di ciascuno emergono curiosità, aneddoti e le storie di chi, da generazioni, tramanda tecniche e saperi, connettendo passato e futuro, ricerca e innovazione. "La pubblicazione del bando per il Distretto dell'artigianato e la miniserie web sono una risposta di sostegno dell'Amministrazione nei confronti di un settore estremamente prezioso, ma penalizzato oltremodo dalla crisi dovuta all'emergenza. Un comparto che, una volta ripristinati i flussi turistici, deve diventare un tassello importante per diversificare l'offerta a Roma, regalando ai visitatori un'esperienza unica tra arte, cultura e storia. Le botteghe sono magnifici scrigni di creatività e capacità produttiva che racchiudono il bello e ben fatto dell'artigianato locale, un motivo d'orgoglio per ogni romano. Riattivare il distretto di Tor Di Nona contribuirà senza dubbio a creare un polo d'eccellenza dove tradizione e innovazione si fondono e a definire un itinerario turistico culturale alternativo per scoprire la nostra città", dichiara l'assessore allo Sviluppo economico, Andrea Coia. I cinque video realizzati per la campagna "Roma fatta a mano" saranno pubblicati sui profili Facebook, Instagram e Youtube di Roma Capitale e di "turismoroma.it". (Com)