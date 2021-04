Tlc: Ekholm (Ericsson), l'Europa è molto in ritardo sul 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è molto in ritardo sul 5G. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’azienda svedese delle telecomunicazioni Ericsson, Borje Ekholm, in un’intervista a “Le Monde”. “Era già successo con il 4G, il che potrebbe spiegare perché non abbiamo un campione europeo del comparto digitale. Le piattaforme principali sono quasi tutte statunitensi o cinesi, le prime due aree in cui è stato implementato il 4G. Temo che ciò si ripeterà con il 5G.”, ha detto Ekholm. “Oggi i leader sono la Cina, ma anche l'Australia, la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Anche il Medio Oriente è davanti all'Europa. Dei 220 milioni di abbonati a livello globale, l'80 per cento è cinese. La Cina ha già garantito il passaggio al 5G all'11 per cento dei suoi abbonati, mentre nel Nord America il dato equivale al 4 per cento. In Europa la quota è dell’1 per cento. I cinesi lo considerano la pietra angolare della competitività industriale a lungo termine. L'hanno resa un'area di investimento”, ha spiegato l’Ad di Ericsson. Secondo Ekholm recuperare questo ritardo sarà difficile. “Al ritmo attuale, occorrerebbero due anni prima che l'Europa raggiunga il livello attuale della Cina. Il rischio per gli europei è di perdere nuovi posti di lavoro. Se le nostre infrastrutture digitali non saranno allo stesso livello di quelle di altri Paesi, non saremo in grado di creare nuove aziende che genereranno i posti di lavoro del futuro”, ha affermato l’Ad. (segue) (Frp)