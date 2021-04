Tlc: Ekholm (Ericsson), l'Europa è molto in ritardo sul 5G (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ekholm spiega poi i motivi di questi ritardi. “In primo luogo, gli operatori non beneficiano di un ritorno sufficiente rispetto agli investimenti elevati. In Europa come negli Stati Uniti, lo spettro è molto costoso. Ma se gli operatori statunitensi possiedono le bande di frequenza che acquistano, in Europa queste vengono assegnate solo per un periodo limitato. Ciò non incoraggia gli operatori a investire nelle ultime tecnologie. In secondo luogo, i processi di autorizzazione sono molto complicati e lenti”, ha detto Ekholm. “Infine, c'è la preoccupazione dell'opinione pubblica. Lo vediamo sul vaccino contro il Covid-19, dove lo scetticismo è più marcato che altrove. Lo stesso vale per il 5G. Tuttavia, studi scientifici indipendenti non hanno dimostrato che questa tecnologia avrebbe un impatto negativo sulla salute”, ha detto l’Ad di Ericsson. (Frp)