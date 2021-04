Medio Oriente: detenuti movimento Fatah chiedono ad Abbas di rimandare elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti del movimento palestinese Fatah detenuti nelle carceri israeliane hanno inviato una lettera al presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, e al comitato centrale del gruppo, per chiedere il rinvio delle elezioni legislative previste per il prossimo 22 maggio, alla luce dell’attuale instabilità politica di Israele. Lo confermano diversi ufficiali di Fatah al quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. Abbas ha promesso che sottoporrà la questione ai membri del comitato centrale, durante la sua prossima riunione. Il testo della proposta dei prigionieri chiede il rinvio della consultazione elettorale affermando che “la situazione politica israeliana non permetterà il loro svolgimento, alla luce dei conflitti politici esistenti in questa fase nel sistema politico dell’entità di occupazione (Israele, ndr), che è diretto verso una quinta elezione”. I detenuti chiedono inoltre di riconsiderare la decisione di espellere dal movimento Nasser al Qudwa, nipote di Yasser Arafat, assunta dal comitato centrale dopo che questi ha deciso di correre con una lista separata alle elezioni del 22 maggio. (segue) (Res)