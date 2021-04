Medio Oriente: detenuti movimento Fatah chiedono ad Abbas di rimandare elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I detenuti propongono anche di “emanare un decreto presidenziale per lo svolgimento di elezioni presidenziali secondo il modello statunitense, ovvero con la candidatura di un ticket unico presidente-vicepresidente, cosicché il fratello Abu Mazen (Abbas) possa essere il candidato del movimento alla presidenza e il fratello Marwan Barghouti (leader palestinese detenuto dal 2002, ndr) possa essere candidato alla carica di vicepresidente”. Secondo un recente sondaggio condotto nei Territori palestinesi Barghouti, che ha deciso di correre con una lista indipendente, sarebbe il candidato più votato alle elezioni presidenziali previste attualmente per il prossimo 31 luglio. Dopo che le elezioni dello scorso 23 marzo non hanno assegnato la maggioranza a nessuna coalizione, Israele è attualmente privo di un governo nel pieno delle sue funzioni. Il presidente Reuven Rivlin, lo scorso 6 aprile, ha assegnato il mandato per la formazione dell’esecutivo all’ex premier Benjamin Netanyahu, con scadenza il prossimo 4 maggio. (Res)