Capo Verde: si vota oggi per le elezioni legislative, in lizza sei partiti e 600 candidati (2)

- Nell'arcipelago un totale di 393 mila capoverdiani sono chiamati a scegliere i loro rappresentanti per i 72 seggi del parlamento locale fra circa 600 candidati, appartenenti a sei diversi partiti. Al voto di oggi si affronteranno in particolare il partito di Correia e Silva, il Movimento per la democrazia, e il Partito africano per l'indipendenza di Capo Verde, il principale partito di opposizione guidato da Janira Hopffer Almada, che spera di ottenere la maggioranza dei seggi. (Res)