Perù: scandalo vaccini, ex presidente Vizcarra bandito dalle cariche pubbliche per 10 anni (4)

- L'ex presidente è stato destituito dal Congresso, il parlamento unicamerale, il 9 novembre scorso per "incapacità morale", con l'approvazione di una mozione di sfiducia presentata dal partito Unione per il Perù (Upp) dopo l'avvio di un'indagine per un presunto caso di corruzione riferito a quando era governatore della regione di Moquegua (2011-2014). Lo scandalo ha portato alle dimissioni della ministra della Sanità, Pilar Mazzetti, bersaglio di critiche anche per la gestione della seconda ondata dell'epidemia di coronavirus, in un Paese in cui i decessi hanno superato le 43 mila unità. Mazzetti ha successivamente ammesso di essersi anch'essa vaccinata prima dell'inizio della campagna vaccinale definendo il gesto "il peggiore errore" della sua vita. (segue) (Brb)