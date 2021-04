Germania: la bozza del freno d'emergenza federale non convince i primi ministri dei Laender (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Assia, tuttavia, non riscontra una restrizione ai poteri dei Laender nella bozza del freno d’emergenza federale. “Stiamo aspettando di vedere quali cambiamenti verranno apportati dal Bundestag. Penso anche che sia giusto rendere la legge più rispettosa dei parametri costituzionali in alcuni settori. Ad esempio, il coprifuoco dovrebbe essere imposto solo come ultima opzione possibile”, ha detto Bouffier. Le parole dei primi ministri dei Laender giungono dopo che il Bundestag ieri ha discusso in prima lettura del freno d’emergenza federale. Nel dibattito sono emerse opinioni divergenti, anche durante l’audizione della commissione sanitaria del Bundestag, soprattutto perché sorgono dei dubbi in merito all'ammissibilità costituzionale del coprifuoco previsto nel freno d’emergenza federale. I medici delle unità di terapia intensiva tedesche, tuttavia, hanno esortato i politici a prendere rapidamente delle decisioni. (Geb)