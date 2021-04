Libia: Consiglio presidenziale accoglie con favore risoluzione Onu su invio osservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio presidenziale della Libia ha accolto con favore la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu di inviare nel Paese una squadra di osservatori per il monitoraggio del cessate il fuoco. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa dell'organo esecutivo libico. “Il Consiglio di presidenza accoglie con favore la risoluzione del Consiglio di sicurezza, emanata all’unanimità, a sostegno del Consiglio presidenziale e del governo di unità nazionale in quanto autorità incaricate di guidare il paese fino allo svolgimento delle elezioni il prossimo dicembre”, afferma la nota. Il Consiglio “ribadisce la necessità di rispettare e sostenere la piena attuazione dell’accordo per il cessate il fuoco, incluso il ritiro di tutte le forze straniere e i mercenari dalla Libia, e sostiene il lavoro del Comitato militare misto 5+5 e qualsiasi meccanismo i libici adottino per monitorare il cessate il fuoco”. Il Consiglio “esorta inoltre le autorità legislative del Paese a disporre tutti i mezzi per sostenere il lavoro del governo di unità nazionale nello svolgimento delle elezioni generali nella data prevista, ad approvare il bilancio unificato e a lavorare per giungere a un accordo sulle 'posizioni sovrane' (sette cariche ufficiali che comprendono quella di Procuratore generale e di governatore della Banca centrale, ndr) come delineato nella road map del Foro politico". Il governo è tenuto a “lavorare per migliorare le condizioni economiche, alleviare la sofferenza dei cittadini e disporre tutti i mezzi per lo svolgimento delle elezioni in tempo”, conclude la nota. (segue) (Lit)