- Un incendio è divampato nella notte in un capannone a Guidonia in via Lago dei Tartari 58. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte per fronteggiare le fiamme sprigionatesi all’interno della struttura: un magazzino in disuso grande circa 300 metri quadrati che è andato completamente distrutto. Nessuna persona è rimasta coinvolta. (Rer)