Covid: fondatori BioNTech a "El Pais", nostro vaccino a mRna "è solo l'inizio" (2)

- La fase 2.0, secondo Tureci, potrebbe essere l’applicazione dell’mRna contro i tumori. “Quando abbiamo iniziato, molti anni fa, fummo molto chiari sul fatto che avremmo dovuto studiare il sistema immunitario per poterlo reindirizzare contro il cancro. Il sistema immunitario ha sviluppato meccanismi per proteggersi da agenti patogeni come i virus. I virus a Rna sono i più antichi, il che significa che anche se abbiamo lavorato sul cancro per così tanti anni, dovevamo prima capire i meccanismi del sistema immunitario, che originariamente prendeva di mira i virus, e anche sviluppare metodi per mobilitare diversi effettori del sistema immunitario contro un antigene. Abbiamo dovuto migliorare profondamente la potenza dei vaccini a mRna, perché è molto difficile sviluppare forti risposte immunitarie contro gli autoantigeni delle cellule tumorali”, ha spiegato la dottoressa. Secondo Tureci, “una volta che abbiamo raggiunto questa conoscenza del sistema immunitario, usare quest’esperienza per quello che originariamente era inteso dalla natura, cioè la protezione contro i virus, non è stato un grande salto”. (Spm)