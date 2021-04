Roma: spaccia droga nell'hotel chiuso, in manette 60enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 60enne italiano è stato arrestato dai falchi della squadra mobile di Roma. All'uomo è stato sequestrato un ingente quantitativo di stupefacente pari a oltre 15 chili tra hashish ed eroina. Nel corso di una verifica del territorio a San Basilio gli investigatori hanno notato uno strano andirivieni, specie da parte di noti spacciatori del quartiere, in un albergo in via Tiburtina, all'altezza del carcere di Rebibbia. Così hanno deciso di fermare un ragazzo che aveva appena parcheggiato. In auto l'uomo aveva circa mezzo chilo di hashish che in un secondo momento si è rivelata priva di principi attivi. I poliziotti poi hanno effettuato un controllo presso la struttura ricettiva insospettito oltre che dal via vai anche da una cassaforte a muro della quale il titolare dell'albergo, un 60enne romano con numerosi precedenti penali, non ha fornito le chiavi, sostenendo che fossero ancora in possesso dei precedenti proprietari della struttura. Gli agenti hanno deciso di forzare la cassaforte, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e all'interno è stato rinvenuto mezzo chilo di eroina e diversi frammenti di hashish. La perquisizione, estesa al resto della struttura, ha permesso di rinvenire 15 chili di hashish. Il 60enne è stato arrestato e ora si trova a Rebibbia. (Rer)