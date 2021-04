Infrastrutture: Turco (M5s) dopo nomina commissari, importanti ricadute economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente è confermata la nomina di 29 commissari straordinari da parte del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Così in una nota Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Finanze a Palazzo Madama. “La procedura di commissariamento in deroga al codice degli appalti fu introdotta dal decreto Sblocca cantieri nel 2019, e già nel dicembre 2020 avevamo selezionato 57 opere pubbliche che i cittadini aspettavano da tempo: le opere infrastrutturali selezionate metteranno in moto 82,7 miliardi di euro, di cui 33 già finanziati, mentre la restante parte sarà completata grazie alle risorse nazionali e derivanti dal Next Generation Eu”, ha spiegato, aggiungendo che la ratifica del commissariamento consentirà di avviare subito i lavori di opere ferme da decenni. “Questa misura si aggiunge ai tanti cantieri aperti e sbloccati che hanno già iniziato le loro attività, che consentiranno di liberare risorse con importanti ricadute economiche e occupazionali, stimabili in 70 mila unità lavorative, e che faranno ripartire un settore strategico che per anni è stato il punto debole della nostra economia, ora anche penalizzato dalla pandemia, su cui abbiamo lavorato invertendo la rotta dopo anni di ritardi”, ha continuato. (Com)