- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, aprendo questa mattina l’Assemblea nazionale del partito ha voluto sottolineare: “Il voto ai sedicenni è un tema molto divisivo. Io sono e resto convinto” ma in questi casi “bisogna fare un percorso per capire come affrontare le criticità”. (Rin)