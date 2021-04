Covid: Coldiretti, apertura ristoranti attesa da un italiano su tre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al danno economico ed occupazionale, prosegue la nota, si aggiunge il rischio di estinzione per oltre cinquemila specialità dell’enogastronomia locale, dai formaggi ai salumi fino ai dolci, per la mancanza di sbocchi di mercato per l’assenza di turisti e la chiusura di ristoranti e agriturismi dove le tradizioni dai campi alla tavola sono tramandate da secoli. Complessivamente nell’attività di ristorazione, scrive la Coldiretti, sono coinvolti circa 360 mila tra bar, mense, ristoranti e agriturismi in tutto il Paese, ma le difficoltà si trasferiscono a cascata sulle 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro. “Si tratta di difendere la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimentare nazionale che vale 538 miliardi, pari al 25 per cento del Pil nazionale, ma è anche una realtà da primato per qualità, sicurezza e varietà a livello internazionale”, conclude la Coldiretti. (Com)