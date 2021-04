Viterbo: allevamento di cani lupo non autorizzato, sequestrati 23 esemplari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un allevamento di cani lupo cecoslovacchi non autorizzato è stato scoperto dai carabinieri forestali nel viterbese. L'operazione ha portato al sequestro di 23 esemplari, le cui caratteristiche genetiche e fenotipiche sono riconducibili a lupi selvatici ovvero a incroci fra le due specie. Una persona è stata denunciata. Il reato ipotizzate è la detenzione illegale di specie particolarmente protette e la loro tenuta in condizioni non compatibili con la loro natura. Alcuni esemplari posti sotto sequestro, tre femmine e nove cuccioli, sono stati immediatamente trasferiti presso il parco faunistico Monte Amiata. I cuccioli nati da tali incroci, che possono costare fino a 3.000 euro, sono destinati alla vendita a cittadini privati e potenzialmente possono costituire un pericolo per l’incolumità pubblica, considerato che sono esemplari con forti caratteristiche di selvaticità. (Rer)