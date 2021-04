Australia: a Brisbane la prima Giornata delle Ricerca italiana in Queensland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studi economici applicati alle tematiche energetiche ed alla transizione ecologica, l’influenza dell’architettura e del design italiano in Australia, la ricerca applicata al campo della scienza e della medicina, il ruolo cruciale delle attività scientifiche per lo sviluppo umano e la protezione dell’ambiente. Questi, secondo quanto si legge in un comunicato, i temi della prima Giornata della ricerca italiana in Queensland, organizzata il 15 aprile presso la Queensland University of Technology dall’ambasciata d’Italia a Canberra e dal consolato d’Italia a Brisbane in concomitanza con le iniziative promosse dalla Farnesina per la Giornata della Ricerca italiana nel mondo. “La prima Giornata della Ricerca italiana a Brisbane ha consentito di valorizzare i risultati dell’attività di ricerca scientifica italiana di altissimo profilo in Queensland su temi prioritari che sono al centro delle politiche per la ripresa economica globale promosse dal Governo italiano anche nel quadro della Presidenza italiana del G-20 e della co-presidenza della COP-26”, ha dichiarato il console d’Italia a Brisbane, Salvatore Napolitano, ideatore dell’iniziativa assieme all’addetta scientifica dell’ambasciata Anna Maria Fioretti, al termine dei lavori della Giornata, nel corso della quale sono intervenuti circa 80 tra relatori ed ospiti, professori, ricercatori ed accademici italiani ed australiani delle principali università e centri di ricerca del Queensland. (segue) (Com)