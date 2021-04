Argentina-Francia: incontro Guzman-Le Maire, progressi su rinegoziazione debito con Fmi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tappa romana Guzman aveva incontrato in udienza privata anche Papa Francesco, per un colloquio di 50 minuti dove oltre ad illustrare la posizione di Buenos Aires non solo sulla trattativa in corso con l'Fmi, si era anche discusso su "come affrontare i problemi dell'architettura finanziaria ed economica internazionale che stanno provocando gravi problemi sociali, economici e di salute pubblica nel mondo". Sempre a Roma Guzman ha tenuto un faccia a faccia con rappresentanti di imprese italiane di primo piano che operano in Argentina. Qui Guzman ha parlato dei controlli sui capitali vigenti in Argentina che ostacolano il libero flusso di capitali delle imprese straniere. Il ministro ha spiegato in questo senso che "l'Argentina cerca regolamenti basati su uno schema che incoraggia investimenti reali e scoraggia comportamenti speculativi a breve termine" e che "questo obiettivo richiede tempo". Il ministro ha assicurato ad ogni modo che "si stanno compiendo passi importanti" verso la flessibilizzazione dei controlli". (segue) (Frp)