Business news: Deutsche Bank, accordo dirigenza-sindacati su chiusura filiali

- La dirigenza di Deutsche Bank e i sindacati hanno raggiunto un accordo sulla chiusura del 20 per cento delle filiali proprie e della controllata Postbank, parte del piano di ristrutturazione del principale istituto di credito tedesco. L’intesa prevede il taglio di 1.190 posti di lavoro a tempo indeterminato. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 97 delle 497 filiali di Deutsche Bank in Germania saranno chiuse entro la fine del 2021. Circa 450 posti a tempo indeterminato verranno eliminati. L’accordo con i sindacati prevede indennità di fine rapporto, pensionamento parziale e prepensionamento. In Postbank, entro la fine del 2022, il numero degli impiegati agli sportelli verrà ridotto di circa il 20 per cento ossia di 740 posizioni. Tra il 2021 e il 2022, verranno chiuse 50 delle ultime 800 filiali ancora in attività. Per Deutsche Bank, la riduzione delle sedi è motivata dal crescente ricorso ai servizi di banca online da parte di clienti. Entro la fine del prossimo anno, il numero di posizioni a tempo indeterminato nel gruppo Deutsche Bank verrà ridotto di circa 18 mila unità a 74 mila dipendenti in tutto il mondo. (Geb)