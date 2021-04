Business news: Georgia, Fmi completa ottava revisione del programma nazionale di riforme economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha completato l'ottava revisione del programma di riforme economiche della Georgia sostenuto dall’Extended Fund Facility (Eff). Lo si apprende in un comunicato stampa del Fmi. Le ripetute restrizioni alla circolazione e all'attività economica hanno inciso sulla crescita economica, con una contrazione della produzione del 6,2 per cento nel 2020. Dopo aver superato la seconda ondata di Covid-19 e aver iniziato le vaccinazioni, la Georgia è ad un potenziale punto di svolta nel superare le conseguenze della pandemia. Secondo lo scenario di base, una forte ripresa dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2021 e la produzione dovrebbe espandersi del 3,5 per cento per l'anno. Inoltre, il proseguimento di politiche macroeconomiche prudenti e l'attuazione di riforme strutturali aiuterebbero a garantire una ripresa durevole e inclusiva. (Nys)