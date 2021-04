Business news: Regno Unito, profitti catena Tesco in calo del 20 per cento durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti di Tesco, il più grande gruppo di vendita al dettaglio britannico, sono scesi del 20 per cento nell’anno della pandemia di Covid-19, nonostante un’imponente crescita delle vendite. Tesco ha riportato profitti al lordo delle imposte di 825 milioni di sterline (951 milioni di euro) alla chiusura dell’anno finanziario (il 27 febbraio), pari al 19,7 per cento in meno rispetto all’anno precedente, anche se le vendite nel Regno Unito sono cresciute del 7,7 per cento a 39,4 miliardi di sterline (45,4 miliardi di euro) e la capacità online è raddoppiata. Le vendite online sono aumentate del 77 per cento a 6,3 miliardi di sterline (7,2 miliardi di euro), crescendo fino a rappresentare quasi un quinto delle vendite nel periodo invernale, e gli slot di consegna settimanali sono più che raddoppiati a 1,5 milioni. Le stime si inseriscono nel computo dei costi che Tesco ha dovuto affrontare a causa della pandemia, come i bonus per il personale per un totale di 892 milioni di sterline. La catena di supermercati ha anche subito una battuta d’arresto da 535 milioni di sterline per lo sgravio dei tassi d'affari restituito al governo. (Rel)