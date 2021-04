Business news: Spagna, governo si impegna con Bruxelles a ridurre a tre le tipologie di contratti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo si è impegnato con l'Unione europea a ridurre a tre i tipi di contratti di lavoro nell'ambito nel documento di circa 200 pagine che elenca le riforme più importanti che saranno messe in campo nell'ambito del Piano per la ripresa. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cino Dias", l'esecutivo del premier Sanchez prevede di stabilire un contratto "stabile"per tutte le attività, uno "temporaneo" e uno "formativo" per l'inserimento, in particolare dei giovani nel mercato del lavoro. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo il lavoro temporaneo assicurando che questi contratti rispondano alla natura specifica del lavoro. Accanto a questo, si prevede un meccanismo permanente di formazione e riqualificazione dei lavoratori nei processi di aggiustamento delle imprese, sia di natura transitoria (di fronte a cali significativi della domanda) che strutturale (di nel caso di processi di riconversione settoriale). Nel documento, il governo si è poi impegnato ad una "modernizzazione" dei sistemi di incontro tra domanda e offerta, bonus e politiche attive del lavoro, rinnovando la digitalizzazione dei sistemi di gestione per poter applicare l'intelligenza artificiale. (Spm)