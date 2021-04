Business news: Spagna, Capital Energy verso costruzione di 2 parchi da 210 MW in Castiglia e Leon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Capital Energy è nelle fasi autorizzative finali per la realizzazione di due parchi eolici da 210 MW complessivi di potenza installata nella regione di Castiglia e Leon. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", i due parchi "Cerevil" e "Cerecol", situati nella provincia di Burgos, avranno una capacità rispettivamente di 153 MW e 59,5 MW e comporteranno un investimento di circa 178 milioni di euro. Le 39 turbine eoliche dei due impianti saranno in grado di fornire quasi 613 mila MWh di energia pulita all'anno, equivalente al consumo di più di 254 mila abitazioni di Burgos. Secondo quanto riferito da Capital Energy, i lavori di costruzione genereranno oltre 1.200 posti di lavoro nei periodi di punta ed una volta entrati in funzione daranno lavoro permanente a più di 20 professionisti della zona. In linea con il suo impegno per la transizione energetica ecologica, Capital Energy ha attualmente un portafoglio di progetti eolici e solari nella penisola iberica da circa 38 GW di potenza, di cui più di 8,5 GW hanno già ottenuto permessi di accesso alla rete. (Spm)