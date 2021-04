Business news: Spagna, per banca Bbva nel 2021 crescita del 5,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia spagnola nel 2021 crescerà del 5,5 per cento ed il prossimo anno del 7 per cento. È quanto emerge da un rapporto della banca spagnola Bbva che mostra una previsione più pessimistica rispetto a quella del governo che per quest'anno ha stimato una crescita del 6,5 per cento, mentre c'è accordo sulla prospettive del 2022. Gli analisti di Bbva hanno osservato che dopo la stagnazione del Pil nell'ultimo trimestre del 2020, l'economia spagnola si è nuovamente contratta nei primi mesi del 2021 a causa del deterioramento osservato negli indicatori sanitari, dell'uscita del Regno Unito dall'Ue e dell'aumento osservato nel costo dell'energia. Bbva si aspetta che l'economia acceleri dal secondo trimestre dell'anno, favorita da un ambiente internazionale con politiche di domanda ambiziose, dall'arrivo di fondi europei e dai progressi nella campagna di vaccinazione. (Spm)