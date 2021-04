Business news: Regno Unito, Nissan licenzia 800 lavoratori causa carenza di semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica giapponese Nissan Motor licenzierà circa 800 lavoratori nel suo impianto di produzione di Sunderland nel Regno Unito, a causa di un rallentamento nella produzione per carenza di semiconduttori. Ai lavoratori, che rappresentano circa un decimo della forza lavoro per l'impianto di Sunderland, sarà chiesto di allontanarsi fino a nuova disponibilità di chip e semiconduttori, quando la produzione tornerà a crescere. Le case automobilistiche di tutto il mondo stanno lottando con una carenza di chip, semiconduttori, memorie e processori - ormai utilizzati in ogni modello di automobile - causata da una forte domanda da parte dei produttori di smartphone e altra elettronica di consumo durante la pandemia di Covid. Un incendio in un impianto giapponese di chip per automobili il mese scorso ha ulteriormente compromesso le forniture. Nissan prevede di tagliare la produzione in diverse fabbriche in Giappone il mese prossimo, secondo alcune fonti. (Rel)