Business news: Brexit, Paesi Bassi fra le cinque nazioni che hanno beneficiato maggiormente da trasferimento aziende

- I Paesi Bassi sono stati una delle cinque nazioni nell'Unione europea che hanno avuto maggiore successo nell'attirare le società finanziarie britanniche alla ricerca di una nuova sede centrale o hub europeo a causa della Brexit. Il think tank londinese New Financial ha pubblicato un rapporto, ripreso dalla stampa olandese, in cui afferma che 440 società hanno trasferito operazioni e migliaia di membri del personale dal Regno Unito nell'Unione europea. I Paesi Bassi e in particolare Amsterdam si sono classificati al quinto posto nella lista, conquistando oltre 48 delle società finanziarie britanniche identificate nello studio. l'Irlanda ha preso il primo posto, con 135 società che hanno scelto la capitale Dublino, seguite da 102 società che si sono trasferite in Francia, principalmente a Parigi. Il Lussemburgo ha attirato 93 aziende e Francoforte ne ha accolte altre 62. Circa due terzi delle società che hanno selezionato Amsterdam sono borse, piattaforme di trading e società di intermediazione, afferma il rapporto. A seguito della Brexit, all'inizio di quest'anno Amsterdam ha privato Londra del suo titolo di capitale di scambio di azioni del continente. (Beb)