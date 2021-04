© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 17 aprile, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1417m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata in buona parte stabile e soleggiata sul nordovest, con cieli in prevalenza poco nuvolosi salvo locali annuvolamenti più incisivi, nel pomeriggio, lungo le aree montuose. Clima che rimane fresco specie all'alba in Valpadana. Valori diurni sui 14-15°C. Venti vivaci da Est in Valpadana, rotazione da Nord sulla Liguria dove il mare sarà poco mosso sottocosta. (Rpi)