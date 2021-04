Brasile: Petrobras ufficializza nomina generale Joaquim Silva e Luna alla presidenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 febbraio, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, aveva annunciato il licenziamento di Roberto Castello Branco dalla carica di presidente della società statale nominando in sostituzione il generale Joaquim Silva e Luna, attualmente presidente della società che gestisce la centrale idroelettrica bo-nazionale di Itaipu. Il capo dello stato aveva nelle ultime settimane avanzato diverse critiche nei confronti della gestione portata avanti da Castello Branco, il cui mandato scade formalmente il 20 marzo. Pur impegnandosi a "non interferire" sulle politiche aziendali, il capo dello stato ha espresso più di un dubbio sui continui rincari sui carburanti decisi da Castelo Branco seguendo il tabellino dei cambi e dei prezzi internazionali. Il 18 febbraio Petrobras procedeva al quarto rialzo nel solo 2021 e nelle stesse ore il presidente aveva fatto capire di pensare a un azzeramento delle imposte su diesel e gas domestico. L'annuncio aveva agitato gli investitori, con riflessi sulla quotazione di mercato, fino al 20 per cento in meno, recuperata in parte nella sessione odierna in cui il titolo Petrobras è cresciuto di oltre il 10 per cento. (segue) (Brb)