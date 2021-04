Argentina-Francia: incontro Guzman-Le Maire, progressi su rinegoziazione debito con Fmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel precedente incontro tenuto giovedì a Madrid con il ministro dell'Economia spagnolo, Nadia Calvino e con il capo di stato maggiore del governo spagnolo, Ivan Redondo, pure erano state esaminate le questioni dell'agenda bilaterale comune in relazione al G20 e i processi di negoziazione che l'Argentina sta portando avanti con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e con il Club di Parigi. Al termine della riunione, Guzman ha dichiarato che "per raggiungere un accordo con l'Fmi è necessario costruire il consenso tra tutti gli azionisti sulla solidità del programma che stiamo proponendo dall'Argentina". "Con il secondo vice primo ministro e ministro dell'Economia, Nadia Calviño, ci stiamo muovendo in quella direzione", ha aggiunto. (segue) (Frp)