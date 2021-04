Business news: Francia-Togo, firmati accordi energetici da 115 milioni di euro durante visita di Gnassingbé a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua visita di lavoro in Francia, il presidente togolese Faure Essozimna Gnassingbé ha concluso quattro accordi, due dei quali nel settore dell'energia e del valore di 115 milioni di euro totali. Secondo "Togo First", negli incontri avuti con il presidente francese Emmanuel Macron e diversi investitori, Gnassingbé ha ottenuto da Parigi un finanziamento di 40 milioni di euro per un progetto di partenariato pubblico-privato che prevede l'installazione in Togo di 50mila pannelli solari da parte della compagnia francese "Sunna Design", che già nel 2018 aveva installato strutture di questo tipo. Oltre a questo impegno finanziario, il settore energetico togolese beneficerà del supporto dell'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd) che si impegna a iniettare 75 milioni di euro nel progetto Perecut, che ha come obiettivo di elettrificare 50 località del Paese africano. Il Togo mira a garantire entro il 2030 una quota di rinnovabili pari al 50 per cento nelle sue fonti di energia accessibile. (Frp)