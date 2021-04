Business news: Francia, per Veolia, nell'acquisizione di Suez ci sono solo vincitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel progetto di acquisizione del gruppo francese Suez da parte del concorrente Veolia ci sono solo "vincitori". Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" il presidente di Veolia, Antoine Frérot, all'indomani dell'accordo raggiunto tra i due gruppi. "Adesso la strada è spianata, il ritmo si può accelerare e possiamo dare il via a questo grande campione mondiale della transizione ecologica", ha affermato il dirigente. Frérot assicura che Suez rappresenterà "circa 7 miliardi di fatturato" e sarà sempre il "numero 3 o 4 al mondo". Sui 20,50 euro fissati per ogni azione di Suex, Frérot afferma che non si tratta di una cifra "eccessiva" ma "elevata". Per trovare un accordo bisogna sempre fare un passo verso l'altro e quello che mi importa di più e è conservare l'integralità, l'integrità del progetto industriale, tutta la sua coerenza. Per questo ho accettato di pagare un po' di più", ha detto il presidente di Veolia. (Frp)