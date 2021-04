Business news: Fondo sovrano Norvegia entra nel capitale della spagnola Naturgy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo sovrano norvegese è entrato nel capitale della compagnia energetica spagnola Naturgy con l'acquisto di oltre 11 milioni di azioni per un valore complessivo di 231,3 milioni di euro (circa l'1,1 per cento). Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", nelle scorse settimana il fondo pensionistico australiano Ifm aveva lanciato un'offerta pubblica di acquisto per il 22,69 per cento del capitale di Naturgy per un valore complessivo di circa 4,9 miliardi di euro. Questa operazione è allo studio del governo spagnolo che dovrà autorizzarla o respingerla in quanto azienda ritenuta azienda strategica per il Paese. (Spm)