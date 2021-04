Business news: Germania, Volkswagen aumenterà salari del 2,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal gennaio del 2022, il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen aumenterà del 2,3 per cento i salari dei circa 120 mila lavoratori che impiega in Germania. È quanto prevede il nuovo contratto collettivo stipulato dall'azienda con il sindacato dei metallurgici tedesco (Ig Metall). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Volkswagen ha inoltre deciso che, a giugno prossimo, verserà ai propri dipendenti un sussidio corona una tantum di mille euro, con efficacia retroattiva da marzo del 2020. L'obiettivo è sostenere la forza lavoro nella crisi del coronavirus. A settembre, i dipendenti del gruppo riceveranno, infine, 150 euro una tantum per rafforzare il loro regime pensionistico aziendale. Il nuovo contratto collettivo tra Volkswagen e Ig Metall ha una durata di 23 mesi, con scadenza alla fine di novembre del 2022. (Geb)