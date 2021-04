Business news: Russia, debito estero calato di 8,6 miliardi ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero della Russia al primo aprile si è attestato a 459,3 miliardi di dollari, in calo di 8,6 miliardi di dollari o dell’1,8 per cento, nel primo trimestre. Lo ha riferito la Banca centrale russa. "Secondo le stime della Banca di Russia, il debito estero della Federazione Russa al 31 marzo 2021 ammontava a 459,3 miliardi di dollari. Dalla fine dello scorso anno il volume del debito estero del paese è diminuito di 8,6 miliardi di dollari principalmente a causa del calo registrato in altre voci: passività nei prestiti esterni, così come una diminuzione del portafoglio di titoli sovrani non residenti", si legge nella nota della Banca di Russia. (Rum)