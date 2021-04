Business news: banca russa Otkrytie apre linea di credito con filiale Rosatom per centrale turca Akkuyu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito russo Otkrytie Bank ha aperto una linea di credito di 500 milioni di dollari per la controllata di Rosatom Akkuyu Nuclear finalizzata al finanziamento della costruzione della centrale nucleare in Turchia. È quanto contenuto in un comunicato divulgato Otkrytie Bank. Le condizioni prevedono che la società di progetto adempia ai propri obblighi nel campo dello sviluppo sostenibile. La controllata di Rosatom ha assunto l'obbligo di effettuare il monitoraggio ambientale, con la presentazione di un rapporto annuale, in conformità con la legislazione della Turchia. Il rispetto delle clausole implica l'istituzione di un tasso di interesse ridotto sul prestito per il mutuatario, ha affermato la banca. La cerimonia di avvio della costruzione della terza unità della centrale nucleare di Akkuyu si è tenuta il 10 marzo, alla presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e, in videoconferenza, del capo di Stato russo Vladimir Putin. La centrale nucleare di Akkuyu sarà composta da quattro unità di potenza da 1200 megawatt. (Rum)