Business news: Spagna, approvato il 50 per cento di 1,2 milioni di domande del reddito minimo di base

- A nove mesi dall'approvazione in Spagna del reddito minimo di base da parte del governo del premier Sanchez sono state presentate oltre 1,2 milioni di domande, delle quali ne sono state analizzate il 75 per cento, e approvate 600 mila. Come riferisce il quotidiano "El Economista", l'Istituto di previdenza sociale (Sepe) ha rifiutato la metà delle domande presentate per "non soddisfare il criterio di vulnerabilità". Con il pagamento di circa 152 milioni di euro corrispondenti alla busta paga di marzo, il totale erogato dal Sepe in questi nove mesi ammonta a più di 920 milioni di euro. Secondo gli ultimi dati di marzo, il 44 per cento delle persone che vivono in famiglie che hanno diritto al sussidio sono minorenni e quasi il 70 per cento delle unità di convivenza che riceveranno la busta paga di marzo hanno almeno un bambino al loro interno. Se si considerano tutti i membri di nuclei familiari l'età media è di 27,55 anni. (Spm)