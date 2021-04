Business news: Spagna, canadese Northland Power acquista 540 MW di rinnovabili da Bankiter e Plenium Partners

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società canadese Northland Power ha annunciato un accordo da poco più di un miliardo di euro per l'acquisizione di parte del portafoglio rinnovabile (540 MW) di Bankinter e Plenium Partners, tra eolico, fotovoltaico e solare termico per 1.061 milioni di euro (345 milioni in contanti e 716 milioni di debito). Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", i beni che ora passano nelle mani della società canadese erano inclusi nei fondi di energia pulita Helia. Northland Power diventa così uno dei primi dieci operatori di energie rinnovabili in Spagna. L'azienda, che è quotata presso la Borsa di Toronto, in Canada, con una capitalizzazione di 6,3 miliardi di euro, ha annunciato che aumenterà il capitale di 600 milioni per finanziare questa operazione. (Spm)