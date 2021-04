Afghanistan: Blinken, Usa continueranno investimenti e sostegno a popolazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro motivo di interesse per la Repubblica popolare è legato alla propria sicurezza nazionale. Diversi analisti hanno prospettato la possibilità che un’eventuale destabilizzazione dell’Afghanistan possa essere sfruttata dai militanti uiguri dello Xinjiang per trovare in quel Paese, come accaduto in passato, rifugio e base d’appoggio per lanciare attacchi in territorio cinese. Sisci evidenzia tuttavia come finora la collaborazione con il Pakistan abbia impedito agli uiguri di far arrivare vere e proprie armi nello Xinjiang, la regione della Cina nord-occidentale nella quale abitano in maggioranza. “Negli attacchi avvenuti in passato – afferma il sinologo – gli uiguri hanno sempre usato armi primitive, mai fucili o bombe. La collaborazione con il Pakistan ha funzionato. Con il ritiro della Nato si aprono però nuove domande: tutto dipenderà da chi prenderà il controllo a Kabul”. Allargando ancora lo sguardo è inevitabile soffermarsi sulla Russia. Tuttavia, il direttore del Fondo per la sicurezza energetica nazionale della Russia Kostantin Simonov osserva che “il trauma della guerra condotta dal 1979 al 1989 dall’allora Unione sovietica in Afghanistan è ancora troppo forte” per ipotizzare un nuovo coinvolgimento di Mosca nel Paese dopo il ritiro delle forze Usa e Nato. “Dal punto di vista economico l'area è di scarso rilievo per la Russia, che possiede soltanto interessi in un gasdotto non di primaria importanza”, precisa Simonov, facendo riferimento al gasdotto Russia-India, un progetto del valore di 25 miliardi di dollari su cui i due Paesi hanno concordato uno studio di fattibilità nel 2016 ma che non è mai stato portato avanti. “L'altro grande attore, la Cina, pur avendo progetti ambiziosi, probabilmente si limiterà a tutelare singoli progetti, piuttosto che impegnarsi su larga scala”, osserva. Ricordando il conflitto del 1979-89, Simonov ammette: “Fu un errore cruciale della dirigenza dell'Urss e, al giorno d'oggi, ancora non è stato chiarito quali fossero gli obiettivi strategici che portarono all'intervento”, afferma Simonov. (segue) (Nys)