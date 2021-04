Argentina-Russia: ministro Guzman domenica a Mosca, focus su accordo per produzione Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, sarà domenica a Mosca per incontrare il giorno successivo il suo omologo delle Finanze russo, Anton Siluanov. Al centro dell'incontro, si legge in una nota ufficiale, "il rapporto di cooperazione strategica con la Russia" nella lotta contro la pandemia Covid-19 - in particolare la possibilità di produrre il vaccino Sputnik V in Argentina - e "i colloqui con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del debito". La visita non era inclusa originariamente nell'agenda del funzionario argentino che avrebbe dovuto concludere oggi un tour europeo che lo ha visto nell'ordine in Germania, Italia, Spagna e Francia. Secondo quanto hanno precisato fonti del governo argentino ad "Agenzia Nova" il ministro aveva già intenzione di viaggiare a Mosca ma "rimanevano da coordinare alcuni dettagli". Risolti gli ostacoli di agenda è stato dato "il via libera" ad ultimo momento alla concretizzazione dell'incontro. Guzman, si legge nella nota di Buenos Aires, "dialogherà con le autorità russe sui negoziati con l'Fmi e sulla necessità di progredire sulle regole affinché ci sia un aumento della liquidità globale di cui beneficiano i paesi a reddito medio". Previste inoltre "riunioni in materia di collaborazione dei paesi per la produzione di vaccini, con l'obiettivo di concretizzare investimenti per produrre il vaccino Sputnik V in Argentina". (Abu)