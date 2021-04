Argentina-Francia: incontro Guzman-Le Maire, progressi su rinegoziazione debito con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella a Parigi è stata la penultima tappa di un lungo tour europeo di Guzman iniziato domenica 11 aprile e dedicato principalmente alla costruzione di consensi attorno alla proposta argentina di ristrutturazione del debito con l'Fmi e con il Club di Parigi. Nel corso di questo road-show il ministro argentino si è incontrato con i suoi omologhi delle Finanze della Germania a Berlino, dell'Italia a Roma, e della Spagna a Madrid. L'ultima tappa del periplo di Guzman è stata aggiunta all'ultimo momento e sarà lunedì a Mosca per un incontro con il ministro delle Finanze Anton Siluanov. Al centro di questo incontro, oltre al dossier Fmi, anche "il rapporto di cooperazione strategica con la Russia" nella lotta contro la pandemia Covid-19 ed in particolare la possibilità di produrre il vaccino Sputnik-V in Argentina. Una nota ufficiale riferisce che Guzman terrà "riunioni in materia di collaborazione dei paesi per la produzione di vaccini, con l'obiettivo di concretizzare investimenti per produrre il vaccino Sputnik V in Argentina". (segue) (Frp)