Business news: Romania, produzione industriale in calo del 2,3 per cento a febbraio

- La produzione industriale in Romania è calata nei primi due mesi del 2021, rispetto al medesimo periodo del 2020, del 2,3 per cento come serie lorda e dell'1,5 per cento come serie destagionalizzata in base al numero di giorni lavorati. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica di Bucarest (Ins) con un comunicato. Nel periodo analizzato, il declino è stato del 2,3 per cento, principalmente a seguito dei cali registrati nell'industria estrattiva (-14,3 per cento) e manifatturiera (-3,1 per cento). La produzione e la fornitura di energia elettrica e termica, gas, acqua calda e aria condizionata sono cresciute del 6,4 per cento. Secondo l'Istituto di statistica romeno, nel mese di febbraio di quest'anno la produzione industriale (serie lorda) è stata superiore del mese precedente del 3,7 per cento, per effetto della crescita dell'industria manifatturiera (+ 6,2 per cento). Inoltre, la produzione industriale(serie lorda), nel febbraio 2021, è stata inferiore dell'1 per cento rispetto al mese precedente. Rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, la produzione industriale (serie lorda) è diminuita del 3,1 per cento. (Rob)