Business news: Francia, attività settore aeronautico nel 2020 cala del 28 per cento

- L'attività del settore aeronautico francese a causa della crisi del coronavirus è calata del 28 per cento nel 2020. Lo ha detto Eric Trappier, presidente di Dassault Aviation e del Gruppo delle Industrie francesi aeronautiche e spaziali (Gifas), durante una videoconferenza. I ricavi delle 400 società raccolte nel Gifas si attestano a 50,9 miliardi di euro, contro i 74,3 miliardi dell'anno precedente per un calo complessivo del 28 per cento. Le attività nel settore della difesa hanno resistito meglio, con ricavi per 16,4 miliardi di euro, mentre per il civile l'impatto è stato più marcato, a 24,4 miliardi (-36 per cento). Le commesse sono crollate del 53 per cento, a 28,2 miliardi di euro. Il settore aerospaziale della Francia, che rappresenta circa la metà di quello europeo, è sceso del 53 per cento, a 28,2 miliardi di euro. (Frp)