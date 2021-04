Business news: Ingka, parte del gruppo Ikea, investe in 8 parchi solari in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ramo di investimento di Ikea, Ingka Group, sta espandendo la sua quota nei progetti di energia rinnovabile acquisendo il 49 per cento in otto parchi solari in Russia. L'accordo, per un valore patrimoniale totale di circa 235 milioni di euro, è stato siglato con Solar Systems Llc ed è ora in attesa di approvazione da parte dell'Autorità russa per la concorrenza, secondo un comunicato. "Miriamo ad espandere il nostro portafoglio di energie rinnovabili in più paesi, con Russia e Asia-Pacifico come priorità", ha affermato Krister Mattsson, amministratore delegato di Ingka Investments. La capacità energetica dei parchi in questione è pari a 160 megawatt, fornendo elettricità sufficiente per alimentare tutti i 17 negozi Ikea in Russia, nonché parte dei centri commerciali Mega diffusi in tutto il Paese. Ingka è il principale partner del sistema di franchising Ikea, che gestisce 389 negozi della compagnia svedese in 32 nazioni. (Sts)