Business news: Easyjet annuncia gravi perdite ma anche un aumento di voli per l'estate

- La compagnia low cost britannica Easyjet ha annunciato perdite nell'ordine dei 690-730 milioni di sterline (circa 800 milioni di euro) nel semestre precedente al 31 marzo, il ché rappresenta un buco di bilancio leggermente minore del previsto. Le perdite sono dovute alla gravissima crisi del mercato del traffico aereo dovuta alla pandemia. Tuttavia Johan Lundgren, amministratore delegato della compagnia, si è detto soddisfatto dalla notizia che i viaggi internazionali siano "in marcia" perché ricomincino nel mese di maggio, come annunciato sinora dal governo di Londra. Secondo Lundgren, la compagnia sarebbe "pronta a ricominciare con i voli, e preparata ad aumentare l'offerta", ma ha anche affermato che l'attuale politica di test anti Covid in vigore potrebbe essere troppo costosa per favorire un traffico turistico economicamente sostenibile per la compagnia. (Rel)